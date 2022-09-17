Одноразовое президентство и переименование столицы: президент Казахстана подписал изменения в Конституцию

Изменения являются частью комплекса реформ, к проведению которых призвал Токаев после январских протестов, в результате которых погибло более 200 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, согласно изменениям, столица страны Казахстана вновь будет называться Астана, а президент страны сможет избираться лишь один раз на семилетний срок.

Соответствующие изменения являются частью комплекса политических и экономических реформ, к проведению которых призвал Токаев после того, как в январе страну потрясли жестокие протесты, в результате которых погибло более 200 человек.

Беспорядки были вызваны резким ростом цен на топливо, но также отражали общее недовольство политикой страны, в которой более 30 лет доминировали Нурсултан Назарбаев и его партия.

Как известно, в декабре 1997 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, а весной 1998 года ее переименовали в Астану, что в переводе с казахского языка значит – «столица».

В марте 2019 года Астану предложил переименовать в честь первого президента сам Токаев в своей инаугурационной речи. При этом жителям столицы разрешили не менять документы. Теперь Нур-Султан снова станет Астаной.

Как сообщал Курсор, россия* предъявляет претензии к Казахстану. Развитие конфликта между россией и Казахстаном, усилившееся после блокады казахской нефти, подхватили российские СМИ, которые объявили казахские земли «исконно русскими».

Так, российские пропагандисты все чаще выдвигают к Казахстану территориальные претензии. Они заявляют, что такого государства якобы никогда не существовало, а его территории — «большой подарок со стороны россии и СССР».

Также Курсор информировал о том, что Казахстан намерен исключить россию, через которую проходил основной поток казахстанской нефти в европейском направлении, из основной цепи поставок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!