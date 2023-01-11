Офицеры западной разведки рассказали о настоящей роли «вагнеровцев» в войне в Украине

Офицеры западной разведки считают, что группа Вагнера играет все более важную роль в российской кампании и что, по словам одного чиновника, говорившего на условиях анонимности, «существует реальная вероятность того, что вагнеровцы сейчас составляют четверть или более российских комбатантов».

Однако их военная эффективность на бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, по-прежнему считается ограниченной, и тот же чиновник описывает темпы продвижения как настолько медленные, что «иногда требуется две недели, чтобы взять один дом».

Глава российской группы наемников «Вагнер» заявил, что его войска завершили захват украинского города Соледар, что в случае подтверждения станет первым крупным боевым успехом москвы с лета прошлого года.

«Подразделения Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара», — заявил евгений пригожин в аудиообращении, опубликованном в его Telegram-канале поздно вечером во вторник.

Пригожин сообщил, что во вторник украинские войска были окружены в центре города и «идут уличные бои. Завтра будет объявлено количество взятых в плен».

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