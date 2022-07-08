Огненные бури и малый ледниковый период: что станет с Землей, если рф начнет ядерную войну

Если рф начнет ядерную войну, огненные бури заблокируют Солнце и спровоцируют «малый ледниковый период», что приведет к неурожаю и голоду.

Россия несколько раз угрожала Западу судным днем ​​на фоне обострения напряженности в связи с вторжением путина* в Украину.

Об этом пишет Daily Mail.

Буквально в прошлом месяце кремль предупредил, что Европа исчезнет в результате ядерного апокалипсиса — так россияне отреагировали на обещания западных союзников поставлять больше оружия Украине.

Новые исследования показывают, что если бы между рф и США когда-либо разразилась ядерная война, она, скорее всего, спровоцировала бы «малый ледниковый период», который продлился бы тысячи лет.

Огненные бури будут выбрасывать сажу и дым в верхние слои атмосферы, которые закроют Солнце и приведут к неурожаю во всем мире.

В первый месяц после взрыва средняя глобальная температура упадет примерно на 13 градусов по Фаренгейту.

Это больше, чем во время самого последнего ледникового периода, который длился более 100 000 лет, когда глобальная температура снизилась примерно на 10 градусов по Фаренгейту.

Ведущий автор исследования, доктор Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана, сказала: «Неважно, кто кого будет бомбить. Это могут быть Индия и Пакистан или НАТО и россия. Как только дым попадет в верхние слои атмосферы, он распространится по всему миру и затронет всех».

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!