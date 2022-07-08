Бывший командующий НАТО: Украина уже может разрушить Крымский мост

Украинские военные уже имеют необходимое оружие для начала атаки на Крымский мост. Об этом заявил бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав.
Бридлав отметил, что Украина может нанести сокрушительный удар по рф*, атаковав мост с помощью недавно поставленных ракет «Гарпун».
В то же время Бридлав подчеркнул, что Крымский мост является законной целью.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!