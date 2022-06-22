«Охотник за нацистами» Эли Розенбаум возглавит команду по расследованию военных преступлений в Украине

Эли Розенбаум, ветеран Министерства юстиции, известный своей работой по отслеживанию и депортации бывших нацистов, проживающих в Соединенных Штатах, возглавит группу, работающую над выявлением и судебным преследованием лиц, виновных в предполагаемых военных преступлениях в Украине.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении в своем заявлении во вторник, находясь в Украине.

Об этом сообщает JTA.

«Военным преступникам негде спрятаться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине», — заявил Гарланд.

Розенбаум возглавит группу Министерства юстиции по расследованию военных преступлений. Начиная с 1979 года Розенбаум возглавлял группу через Управление специальных расследований, или OSI, которая на протяжении десятилетий депортировала более 95 военных преступников и их союзников.

Ожидается, что на фоне сообщений о военных преступлениях российских солдат в ходе продолжающегося вторжения Розенбаум будет работать как с местными, так и с международными ведомствами в отношении преступлений, в отношении которых юрисдикция Соединенных Штатов находится, включая убийства американских журналистов.

«Работая вместе с нашими внутренними и международными партнерами, Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений, пыток и других серьезных нарушений во время неспровоцированного конфликта в Украине», — добавил Гарланд.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.