«Охотник за нацистами» Эли Розенбаум возглавит команду по расследованию военных преступлений в Украине

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении в своем заявлении во вторник, находясь в Украине.
Об этом сообщает JTA.
«Военным преступникам негде спрятаться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине», — заявил Гарланд.
Розенбаум возглавит группу Министерства юстиции по расследованию военных преступлений. Начиная с 1979 года Розенбаум возглавлял группу через Управление специальных расследований, или OSI, которая на протяжении десятилетий депортировала более 95 военных преступников и их союзников.
Ожидается, что на фоне сообщений о военных преступлениях российских солдат в ходе продолжающегося вторжения Розенбаум будет работать как с местными, так и с международными ведомствами в отношении преступлений, в отношении которых юрисдикция Соединенных Штатов находится, включая убийства американских журналистов.
«Работая вместе с нашими внутренними и международными партнерами, Министерство юстиции будет неустанно прилагать усилия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений, пыток и других серьезных нарушений во время неспровоцированного конфликта в Украине», — добавил Гарланд.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.