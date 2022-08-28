Оккупанты написали фейковое письмо для МАГАТЭ перед приездом миссии — СНБО Украины

Оккупанты создали дезинформационное письмо представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и собирают подписи населения Энергодара. Таким образом враг продолжает развивать дезинформационную кампанию относительно обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Сейчас враг собирает подписи населения Энергодара под заявлением, в котором требуют прекратить обстрел атомной станции якобы силами ВСУ. Это манипуляция, цель которой — введение в заблуждение внутреннего населения временно оккупированной территории, а также инспекции МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для нормальной работы станции.

«Таким образом рашисты искусственно создают условия, чтобы МАГАТЭ сделало нужные им выводы, а во всех проблемах обвинило Украину», — подытожили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как сообщал Курсор, инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы совершить экстренный визит на оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине в начале следующей недели после прорыва в переговорах о доступе на объект. Вероятно, этот визит состоится в понедельник, 29 августа.

Команда МАГАТЭ планирует доставить на крупнейшую в Европе АЭС запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы на на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе.

Ранее Курсор информировал о том, что в россии* «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!