Стала известна возможная дата визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии может доставить на завод запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы совершить экстренный визит на оккупированную россией* Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) ​​в Украине в начале следующей недели после прорыва в переговорах о доступе 6на объект. Вероятно, этот визит состоится в понедельник, 29 августа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров.

Издание также информирует, что команда МАГАТЭ планирует доставить на крупнейшую в Европе АЭС запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы на на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе.

«За последние 72 часа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общался с украинскими дипломатами в Вене, российскими официальными лицами в Стамбуле и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить приготовления», — сообщает издание.

По словам Моргана Либби, сотрудника по ядерному надзору корпорации Excel Services, который много лет проработал на атомных станциях в бывшем Советском Союзе. включая Запорожскую, «после Чернобыля это самая важная миссия, которую когда-либо выполняло МАГАТЭ — все остальное меркнет по сравнению с ней».

Либби также предупредил, что на станции существует так много проблем с безопасностью, что делегации могут потребоваться недели, чтобы должным образом решить их.

Как сообщал Курсор, в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает член так называемого «совета» Владимир Рогов.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!