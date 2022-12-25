Оман обсудит отмену бойкота Израиля – СМИ

Бойкот предполагает запрет на контакты с органами и отдельными лицами, находящимися в Израиле.

Оманские журналисты утверждают, что 26 декабря, в понедельник, Исламский совет страны обсудит изменение первого пункта закона, бойкотирующего Израиль.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Есть информация, что этот пункт запрещает контакты с органами и отдельными лицами, находящимися в Израиле.

В последние месяцы Израиль оказывает давление на Оман, чтобы он разрешил рейсам из Израиля проходить через его воздушное пространство. Это произошло после того, как Саудовская Аравия пошла на аналогичную уступку в июле 2021 года.

В октябре 2018 года тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу неожиданно посетил Оман, что было симптомом «потепления» в отношениях между странами. Чуть позже тогдашний министр Исраэль Кац тоже посетил Оман, где представил план строительства железной дороги между Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и Персидским заливом.

Однако в 2019 году министр иностранных дел Омана заявил, что его страна не будет следующей в очереди на подписание соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Этой осенью руководитель отдела Ближнего Востока и мирного процесса в МИД Израиля Элиав Бенджамин сказал, что следующей страной, которая готова нормализовать отношения с Израилем, будет Оман. Он сказал, что в отношениях между странами происходит спад с 1991 года после последней безуспешной попытки нормализации отношений ходе переговоров в Мадриде.

По словам Бенджамина, Израиль и Оман имеют общие интересы и планы по сотрудничеству. Сейчас наша страна является участником исследований в оманском центре пресноводных ресурсов MEDRC.

«Курсор» сообщал, как распределение голосов в ООН повлияет на оценку ситуации в Иудее и Самарии.

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