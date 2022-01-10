Онлайн-саммит ОДКБ: самые важные заявления

Сегодня члены ОДКБ провели онлайн-саммит, где обсудили протесты в Казахстане и роль войск ОДКБ.

В связи с протестами в Казахстане ОДКБ отправили миротворческие войска в Казахстан для поддержания порядка.

Сегодня лидеры государств провели онлайн-саммит ОДКБ, где обсудили нынешнюю ситуацию в Казахстане.

Заседание началось с минуты молчания и речи президента Токаева, который сообщил, что протесты были спланированы заранее. Он сказал, что все требования протестующих были выполнены государством. Также он расценил протест как попытку госпереворота.

Подробнее об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Также речь произнес президент России Владимир Путин.

Он назвал протесты «беспрецедентной опасностью», также назвав это «агрессией международного терроризма».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ОДКБ подействовал отрезвляюще и нарушил планы заказчиков спровоцированного конфликта.

Станислав Зась, генсек ОДКБ, заявил, что на сегодняшний день все необходимые меры для миротворческой операции приняты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что силовики Казахстана отпустили известного джазового певца из Кыргызстана.

Также читайте о том, что власти Казахстана заявили о 164 погибших за время протестов.

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