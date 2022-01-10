Силовики Казахстана отпустили известного джазового певца из Кыргызстана

Ранее в сеть попало видео с допроса сильно избитого мужчины, который признался в участии в протестах за деньги, им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана.

В Казахстане не утихают протесты и полиция проводит массовые аресты. Из-за ранее опубликованного видео с избитым музыкантом Викрамом Рузазуновым, минюст Кыргызстана попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о пытках в отношении джазового пианиста, задержанного в Казахстане.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Ранее было опубликовано видео допроса участника протеста, который был сильно избит, и признавался в участии в протесте за 200 долларов. Однако близкие и знакомые опознали в нем Викрама Рузахунова, джазового пианиста, который часто бывал в Казахстане на гастролях. Родные заявили, что Викрам не выходил на связь несколько дней.



Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что власти пытаются вернуть на родину убитого в Казахстане гражданина Израиля.

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