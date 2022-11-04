ООН готовится подписать «исторический климатический пакт»: детали

По словам генсека ООН, богатые государства, в большей степени ответственные за изменения климата, должны помочь развивающимся странам.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призывает заключить «климатический пакт» между странами мира.

Об этом он заявил в интервью The Guardian накануне климатического саммита ООН Cop27, который специалисты уже называют самым сложным за всю историю из-за геополитической напряженности в мире.

По словам генсека ООН, планета никак не сможет избежать катастрофической ситуации, если развитый и развивающийся миры «не смогут заключить исторический пакт, потому что если ничего не изменится, мы будем обречены».

Гутерриш аргументировал свое предложение тем, что отсутствие единения провоцирует неравенство. По его словам, развитые страны не смогли своевременно уменьшить выбросы парниковых газов, что привело к катаклизмам, в том числе, в бедных странах.

Генсек ООН считает, что богатые государства, в большей степени ответственные за изменения климата, должны помочь материально развивающимся странам.

«По мере того, как мы приближаемся к переломному моменту, после которого ничего нельзя будет изменить, мы должны действовать решительнее и восстановить доверие между севером и югом», — подчеркнул Гутерриш.

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