ООН передаст Украине средства для разминирования

Организация Объединенных Наций поможет Украине разминировать территории.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

На рабочей встрече команды Минреинтеграции договорились с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) о помощи в разминировании.

20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты.

От ООН будут переданы металлодетекторы, бронированные шлемы, бронежилеты, минные тралы, широкорамочные металлоискатели.

Также Украина получит бронированные экскаваторы и другое оборудование.

Переданное оборудование должно помочь украинским пиротехникам очищать территорию взрывоопасных предметов.

В Минреинтеграции отметили, что в Украине UNOPS активно поддерживает реформы в сферах верховенства права, социальной защиты, экономического роста, охраны окружающей среды, разминирования, здравоохранения.

Милитарный напоминает, что в 2021 году при содействии UNOPS, Нацполиция Украины получила костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование для разминирования.

Также была передана автотехника общей стоимостью 3,4 миллиона евро.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

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