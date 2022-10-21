ООН передаст Украине средства для разминирования

Организация Объединенных Наций поможет Украине разминировать территории.
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
На рабочей встрече команды Минреинтеграции договорились с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) о помощи в разминировании.
20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты.
От ООН будут переданы металлодетекторы, бронированные шлемы, бронежилеты, минные тралы, широкорамочные металлоискатели.
Также Украина получит бронированные экскаваторы и другое оборудование.
Переданное оборудование должно помочь украинским пиротехникам очищать территорию взрывоопасных предметов.
В Минреинтеграции отметили, что в Украине UNOPS активно поддерживает реформы в сферах верховенства права, социальной защиты, экономического роста, охраны окружающей среды, разминирования, здравоохранения.
Милитарный напоминает, что в 2021 году при содействии UNOPS, Нацполиция Украины получила костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование для разминирования.
Также была передана автотехника общей стоимостью 3,4 миллиона евро.
Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.