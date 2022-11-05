Россия «осудила сама себя» на Генассамблее ООН

россию* осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом.

На Генеральной ассамблее ООН рф осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире, внеся в документ поправку о войне россии против Украины. При этом, постпред рф в ООН василий небензя проголосовал за эту резолюцию с изменениями.

Об этом голосовании сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица отметил, что с 2005 года российская федерация каждый год выносит на голосование манипуляционную резолюцию, в которой содержится призыв к борьбе с неонацизмом в мире.

«Сегодня доигралась: в ее резолюцию мы вставили поправку: «россия пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма». Черная пятница рф в ООН», — отметил украинский дипломат.

Кислица заявил, что небензя проголосовал в ГА ООН за текст, который содержит такие утверждения: «россия пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом».

З 2005 щороку рф ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму». Чорна п’ятниця рф в оон https://t.co/wZh56z2juz pic.twitter.com/l7InZa2M46 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022

россия часто обвиняет Украину в «неонаацизме», используя все эти обвинения для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Ранее Курсор писал, что бывший президент рф дмитрий медведев заявил, что в Украине россия ведет священную битву с сатаной. С началом войны россии против Украины риторика медведева становилась все более жесткой.

Курсор писал, что глава дипломатии ЕС рассказал, почему путин пытается разрушить Украину. Он призвал страны Запада поддержать Украину и украинский народ.

Также в Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина столкнулась с рядом проблем.

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!