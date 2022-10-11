ООН призывает к «полной трансформации» глобальной энергетической системы

«Время не на нашей стороне, и наш климат меняется на наших глазах», — сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По заявлению ООН, к 2030 году миру необходимо удвоить производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, чтобы изменение климата не подорвало глобальную энергетическую безопасность.

Всемирная метеорологическая организация ООН подчеркивает, что энергетический сектор не только является основным источником выбросов углерода, вызывающих изменение климата, но и становится все более уязвимым для сдвигов, связанных с нагревом планеты.

В своем ежегодном отчете о состоянии климатических служб ВМО предупреждает, что все более интенсивные экстремальные погодные явления, засухи, наводнения и повышение уровня моря — все это связано с изменением климата — уже делают энергоснабжение менее надежным.

«Время не на нашей стороне, и наш климат меняется на наших глазах», — подчеркнул Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

«Нам нужна полная трансформация глобальной энергетической системы», — добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.