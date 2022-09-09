ООН: россия отказала миссии в допуске к украинским военнопленным

Правозащитники получили информацию о тяжелом состоянии здоровья в исправительной колонии в Еленовке, где многие пленные болеют инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом А и туберкулезом.

Российская федерация* не предоставила мониторинговой миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека в Украине доступ к украинским военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.

Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер, сообщается на сайте ООН.

«Это тем более тревожно, что мы задокументировали, что военнопленные подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах содержания под стражей отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария», – проинформировала Богнер.

По ее словам, миссия ООН получила информацию о тяжелом состоянии здоровья в исправительной колонии в Еленовке, где многие украинские военнопленные болеют инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом А и туберкулезом.

Богнер также отметила, что миссия зафиксировала множество случаев, когда украинским военнопленным не разрешалось связаться с родственниками, чтобы сообщить им о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья.

«Мы также следим за делами нескольких беременных военнопленных. Мы призываем российскую федерацию … рассмотреть вопрос о немедленном освобождении этих женщин по гуманитарным соображениям», – заявила глава миссии.

Как сообщал Курсор, Украина предлагает Организации объединенных наций (ООН) и Европейскому Союзу (ЕС) направить совместную миссию на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Кроме того, в украинском правительстве призвали Европу полностью отказаться от энергоресурсов из россии.

Также Курсор информировал о том, что по словам главы управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттина Алту, на шестом месяце полномасштабного вторжения россии на территорию Украины ООН необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастроф в разных частях мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!