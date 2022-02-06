ООН: Северная Корея расширяет ядерную программу и получает прибыль от кибератак

В конфиденциальном отчете ООН говорится, что в 2021 году Северная Корея продолжала развивать свои ядерные и баллистические ракетные программы, несмотря на запреты.

Северная Корея продолжала развивать свои ядерную и баллистическую ракетные программы в течение прошлого года, а кибератаки на криптовалютные биржи были важным источником дохода для Пхеньяна, согласно выдержкам из конфиденциального доклада ООН.

Об этом пишет Al Jazeera.

Ежегодный доклад независимых наблюдателей за санкциями был представлен в пятницу вечером в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

«Хотя не сообщалось о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет), КНДР продолжала развивать свой потенциал для производства ядерных расщепляющихся материалов», — написали эксперты. Совет Безопасности ООН давно запретил КНДР проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

«Обслуживание и развитие ядерной инфраструктуры и инфраструктуры баллистических ракет КНДР продолжалось, и КНДР продолжала искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе с помощью кибернетических средств и совместных научных исследований», — говорится в докладе.

Кроме того, наблюдатели заявили, что «кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи, и что они получили информацию о том, что северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные фирмы и биржи.

«По данным одного из государств-членов, кибератаки КНДР похитили более $50 млн в период с 2020 года до середины 2021 года как минимум у трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии», — говорится в докладе.

Курсор ранее писал, что американский хакер смог отключить интернет во всей Северной Корее. Американский хакер под ником P4x отключил интернет в Северной Корее. Так он отомстил за кибератаку по своим устройствам со стороны Северной Кореи. «Я думал, что это правильно. Если бы они не узнали, что у нас есть зубы, они бы продолжали нападать», — сказал P4x.

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