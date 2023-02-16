Опрос показал, сколько европейцев считают, что Украина победит в войне с рф

Большинство опрошенных граждан ЕС также видят в Украине борьбу за защиту набора общих ценностей, которые разделяют все европейские государства.

Опрос показал, что через год после того, как россия начала агрессивную войну против Украины, 61% европейцев считают, что Украина добьется успеха.

Немцы же настроены не столь оптимистично, хотя в победу Украины верит большинство: 55%. Таковы результаты общеевропейского опроса, проведенного eupinions. Он издается в сотрудничестве с Бельгийским фондом короля Бодуэна.

68% также рассматривают войну как то, что касается их всех, потому что это нападение на всю Европу. Большинство опрошенных граждан ЕС также видят в Украине борьбу за защиту набора общих ценностей, которые разделяют все европейские государства.

«Это единство — важный сигнал, — говорит Изабель Хоффманн, эксперт по Европе в Bertelsmann Stiftung и глава объединений. — Общие ценности являются краеугольным камнем поддержки, оказываемой Украине ЕС и его государствами-членами. Чем дольше затянется эта война, тем важнее для украинцев знать, что большинство граждан ЕС признают их достижения».

62% европейцев согласны с утверждением, что украинцы также борются за свободу и процветание Европы.

Наибольшие расхождения выявляются в вопросе об эффективности санкций против россии. В то время как 40% респондентов считают санкции эффективным инструментом, столько же считают их неэффективными, и около 20% затруднились ответить.

Однако по вопросу о том, кто виноват в войне, существует единое мнение: и здесь 66% говорят, что ответственность за войну несет россия.

Также 66% выражают чувство беспокойства, заявляя, что сегодня мир опасен и что раньше он был намного лучше.

«Уровень тревоги сейчас исключительно высок. Учитывая жестокость войны, потери и общий уровень угрозы, это неудивительно. Что действительно примечательно, так это то, что самые обеспокоенные поддерживают Украину так же, как и граждане ЕС в целом», — объясняет Хоффманн.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.