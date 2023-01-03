Крупнейший поставщик алкоголя в Израиле объявил о повышении цен

Сначала подорожает алкоголь, поставляемый в рестораны, а затем — и в розничную торговлю.

Компания «Ха-Керем», которая является крупнейшим поставщиком местных и импортных алкогольных напитков в Израиле, объявила о резком повышении стоимости своей продукции.

Об этом сообщает издание «Детали».

Подорожание произойдет в феврале, сначала вырастет цена алкоголя, поставляемого в рестораны, а затем — и в розничную торговлю. Стоимость израильских вин вырастет на 4-6 процентов. К примеру, цена водки «Столи» повысится на 3-9 процентов, пиво Budweiser подорожает на 17-7 процентов, а цена шести бутылок пива Becks вырастет почти на 30 процентов.

Кроме этого, вырастут в цене и кофейные машины la marzocco, которая «Ха-Керем» импортирует в нашу страну.

«Курсор» писал ранее, что 2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты. Согласно данным министерства финансов, в настоящее время невозможно остановить повышение цен, и оно вступило в силу сегодня, 1 января.

Еще мы писали, что эксперты опубликовали прогноз на стоимость жилья в Израиле. Оценки разнятся, но многие специалисты упоминают об определенной тенденции.

Напомним, что израильская компания «Зоглобек», которая занимается производством колбас, сосисок и других мясных изделий, объявила, что с нового года повышает цены на свою продукцию.