Опубликовали фото городов Украины до атак российских оккупантов

Оккупанты атакуют города Украины, заявляя, что они «освобождают» украинцев. Однако никто из жителей не просил их об этом и не понимает почему русские пришли на их землю.

В то время как россияне запускают ракеты в мирное население, новостные каналы РФ вещают, что украинцы сами бомбят свои города.

Пользователи сделали подборку фотографий до и после российского спасения.

«Курсор» писал ранее о том, что у берегов Одессы замечен российский корабль.

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