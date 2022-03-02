Опубликовали фото городов Украины до атак российских оккупантов

12:50, Вчера
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Украина фото
Украина
Фото: canva.com

Российские войска продолжаю бомбить города Украины и убивать мирных жителей.

Оккупанты атакуют города Украины, заявляя, что они «освобождают» украинцев. Однако никто из жителей не просил их об этом и не понимает почему русские пришли на их землю.

В то время как россияне запускают ракеты в мирное население, новостные каналы РФ вещают, что украинцы сами бомбят свои города.

Пользователи сделали подборку фотографий до и после российского спасения.

«Курсор» писал ранее о том, что у берегов Одессы замечен российский корабль.

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Автор материала:
Кати Адхам
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