Опубликовано фото главы киберподразделения КСИР, угрожающего электронным системам ЦАХАЛа

Согласно веб-сайту Intelli Times, центральная роль Лашгаряна заключается в развитии усилий Ирана по радиоэлектронной борьбе. Лашгарян был впервые упомянут в основных СМИ в 2021 году, когда Sky News заявила, что он является главой разведывательной группы КСИР 13, в отчете об утечке секретных документов, свидетельствующих об иранских исследованиях о том, как кибератака может быть использована для потопления грузового корабля или взрыва корабля. топливная насосная станция. Ячейка, возглавляемая Лашгаряном, также называлась отрядом Шахида Каве.

Iran International обнародовала фотографию Лашгаряна в отчете вместе с фотографиями трех других фигур, играющих ключевую роль в иранской кибервойне. Зарисовки чиновника КСИР ранее публиковались на разведывательных сайтах.

בהמשך לחשיפת ראשי מערך הסייבר האלקטרוני באיראן, צריך לזכור כי לפעמים יש מי שמקדים ומפרסם קלסתרון כמבוא לחשיפה המלאה. pic.twitter.com/VrCOeU1vem — אינטלי טיימס — Intelli Times (@IntelliTimes) September 13, 2022

Независимый аналитик израильской разведки Ронен Соломон, который ведет блог Intelli Times, сказал, что Лашгарян является бригадным генералом, который возглавляет Организацию по радиоэлектронной борьбе и киберзащите КСИР (КСИР-EWCD).

Иран может использовать оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать всему, от беспилотников ЦАХАЛа и радаров до оборудования, такого как система противоракетной обороны «Железный купол».

Соломон поделился рядом документов, свидетельствующих о роли Лашгаряна в КСИР, в том числе благодарственной грамотой, которую чиновник КСИР получил за организацию учений по радиоэлектронной борьбе, и рядом статей, которые он написал в иранских журналах.

Intelli Times дополнительно идентифицировала заместителя Лашгаряна как полковника Али Могади и опубликовала набросок лица Могади.

Хотя имя Лашгаряна малоизвестно, Соломон сказал, что этот чиновник КСИР является аналогом убитого иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, известного как отец иранской ядерной программы.

Лашгарян написал серию статей по радиоэлектронной борьбе и возглавляет исследования в этой области в Университете имама Хоссейна. Статьи, написанные Лашгаряном, включают «Роль БПЛА в области радиоэлектронной борьбы, потребности и проблемы интеграции», «Исследование байесовского метода для уменьшения неоднозначности в задаче идентификации морских целей» и «Анализ поведения противника с использованием марковских моделей на основе наблюдения за средствами радиоэлектронной борьбы в условиях ситуационной осведомленности».

На конференции Международного института по борьбе с терроризмом в Герцлии в понедельник глава Моссада Дэвид Барнеа заявил, что Израиль нанесет удары по иранским чиновникам, которые проводят или отдают приказы о нападениях на граждан Израиля, заявив, что это произойдет в «Тегеране, Керманшахе и Исфахане».

Ранее Курсор писал, что раскрыты имена тех, кто предположительно стоит за кибератаками Ирана. Оппозиционное издание назвало имя предполагаемого киберкомандующего Революционной гвардии Ирана.

Курсор также сообщал, что США ввели санкции против разведки Ирана: в чем причина. По данным американского минфина, с 2007 года Тегеран проводит «вредоносные кибероперации, нацеленные на ряд государственных и частных организаций по всему миру и в различных секторах критически важной инфраструктуры».