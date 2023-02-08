Опубликовано видео, как силы ЦАХАЛа спасают раненых в Турции

На данный момент силы ЦАХАЛ спасли трех человек, оказавшихся в ловушке, в рамках работ на месте землетрясения.

תיעוד: משלחת החילוץ "ענפי זית" של צה"ל לטורקיה הצליחה לחלץ לכודים מהריסות רעידות האדמה >>> https://t.co/b0D6DBZ48h@ItayBlumental

(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/icGkJDF9k6 — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2023

Кроме того, в район землетрясения в Турции отправилась совместная делегация ЦАХАЛа и министерства здравоохранения для создания и эксплуатации полевого госпиталя. Делегацию возглавляет медицинский корпус отдела технологий и логистики ЦАХАЛа.

Гуманитарная миссия «Оливковые ветви» предназначена для оказания помощи многочисленным пострадавшим от землетрясения, госпиталь, как ожидается, будет работать около десяти дней.

Миссию возглавляет Медицинский корпус и Командование тыла в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения. В делегацию входит около 120 медицинских работников, в основном из государственных и общественных больниц, а также группа материально-технического обеспечения.

Госпиталь будет включать операционные и травматологические отделения, рентген и лаборатории. В состав делегации войдут врачи-ортопеды, педиатры, травматологи и детские травматологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи и медсестры/медбратья из отделений неотложной медицины и реаниматологии.

Министерство здравоохранения готово предоставить оборудование, персонал и профессиональную поддержку для успеха миссии, а д-р Сефи Менделовиц, заместитель генерального директора министерства здравоохранения и специалист по детской реанимации, будет руководить миссией от имени минздрава совместно с представителями Департамента по чрезвычайным ситуациям в министерстве.

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