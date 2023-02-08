Землетрясение в Турции разрушило историческую крепость Газиантеп

Смертоносное землетрясение магнитудой 7,7, которое потрясло южную провинцию Кахраманмараш, а также толчки которого ощущались в соседних провинциях, разрушили исторический замок Газиантеп.

Об этом сообщает The Heritage Daily.

Историческая крепость Газиантеп – одна наиболее хорошо сохранившихся цитаделей в Турции в центральном районе Шахинбей. Землетрясение разрушило некоторые его бастионы в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка, а также обломки были разбросаны по дороге.

Железные перила вокруг двора выбросило на окрестные тротуары. Подпорная стена рядом с замком также рухнула. В некоторых бастионах после землетрясения наблюдались большие трещины. Купол и восточная стена исторической мечети Ширвани, расположенной рядом с замком, также частично обрушились во время землетрясения.

The ancient Gaziantep Castle in South East Turkey has collapsed following the 7.8 magnitude earthquake | Feb 6 2023 pic.twitter.com/qonJcvyXG3 — redball (@redball2) February 6, 2023

Считается, что части замка, расположенного на холме в центре современного города Газиантеп, были построены во времена Хеттской империи, но основная структура была построена римлянами во втором и третьем веках. Также его расширили и перестроили при императоре Юстиниане I между 527 и 565 годами нашей эры.

Окружность замка круглой формы составляет 1,2 тысяче метров. Стены построены из камня, крепость имеет 12 башен. Замок использовался как обзорный пункт в римский период. Историческое место много раз реставрировали и окончательный вид оно приняло лишь после реставрации в начале 2000-х годов.

До недавнего землетрясения ее использовали как Панорамный музей обороны и героизма Газиантепа, где порой показывали документальный фильм о защите города от французских войск после падения Османской империи.

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Помимо этого в министерстве охраны окружающей среды рассказали, готов ли Израиль противостоять мощным землетрясениям.