Землетрясение в Турции разрушило историческую крепость Газиантеп

Смертоносное землетрясение магнитудой 7,7, которое потрясло южную провинцию Кахраманмараш, а также толчки которого ощущались в соседних провинциях, разрушили исторический замок Газиантеп.

Об этом сообщает The Heritage Daily.

Историческая крепость Газиантеп – одна наиболее хорошо сохранившихся цитаделей в Турции в центральном районе Шахинбей. Землетрясение разрушило некоторые его бастионы в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка, а также обломки были разбросаны по дороге.

Железные перила вокруг двора выбросило на окрестные тротуары. Подпорная стена рядом с замком также рухнула. В некоторых бастионах после землетрясения наблюдались большие трещины. Купол и восточная стена исторической мечети Ширвани, расположенной рядом с замком, также частично обрушились во время землетрясения.

The ancient Gaziantep Castle in South East Turkey has collapsed following the 7.8 magnitude earthquake | Feb 6 2023 pic.twitter.com/qonJcvyXG3

— redball (@redball2) February 6, 2023