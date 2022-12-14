Опубликовано видео последствий после падения иранского дрона в Киеве

11:27, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Стало известно о последствиях падения обломков дронов-камикадзе в Шевченковском районе Киева.

В результате падения обломка Shahed люди не пострадали. Об этом говорится в сюжете телеканала «Киев».

Известно, что у нежилого здания проломило кровлю. На месте происшествия работают ГСЧС и другие службы, однако пожар не вспыхнул.

Начальник КМВА Сергей Попко рассказал о последствиях утренней атаки баражирующих боеприпасов Shahed на столицу: «Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали».

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