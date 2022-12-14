Удары по Киеву: очевидцы показали видео с «посланием» россиян

В результате атаки беспилотников пострадали два здания Киевской администрации.

Два административных здания в столице Украины Киеве были повреждены в среду в результате атаки беспилотника, сообщила городская администрация, добавив, что пока нет информации о возможных пострадавших или погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что системы ПВО сбили 13 беспилотников иранского производства «Шахед» и что в центральном Шевченковском районе города, где расположены университеты, галереи и рестораны, произошли взрывы.

Столица и Киевская область все еще остаются под действием сирен воздушной тревоги.

«Слабаки», — написал глава администрации президента Украины Андрей Ермак в приложении для обмена сообщениями Telegram после взрывов в Киеве.

Кроме того, очевидцы нашли обломок «Шахеда» в Шевченковском районе Киева, на котором россияне оставили послание: «За Рязань».

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