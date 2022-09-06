«Силы на финише»: на юге Украины солдаты рф сдаются в плен

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступление на юге страны, чтобы деоккупировать свои территории. И солдатам рф* становится все тяжелее им противостоять, поэтому многие начали сдаваться в плен.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Униан».

По ее словам, российские захватчики понимают, что новые силы им подтягивать неоткуда, хотя их командование пытается сымитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Но их общение раскрывает, что их силы на финише.

Такая непростая ситуация, как отметила Наталья Гуменюк, побуждает российских военнослужащих складывать оружие, поднимать вверх белый флаг и сдаваться в плен ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что своим наступлением украинским защитникам на юге, которое началось 29 августа, удалось достичь определенной тактической внезапности. Соответствующее заявление сделали Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

Еще мы писали, что армия российских оккупантов начала наступление в направлении Запорожья. В результате действий украинских военных захвачены в плен бойцы подразделений так называемых днр, которых российская армия всегда направляет в горячие точки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!