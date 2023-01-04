Организатор Евровидения предостерег Нетаниягу от угроз общественной телекомпании

Европейский вещательный союз, орган, ответственный за организацию конкурса песни «Евровидение», направил письмо правительству премьер-министра Биньямина Нетаниягу в связи с его угрозами закрыть общественную телекомпанию «Kan», говорится в сообщении.

Генеральный директор EBU Ноэль Карран направил Нетаниягу письмо с предупреждением против такого шага и заявил: «Мы верим, что новое правительство также защитит независимость Кана и позволит ему продолжать выполнять свою миссию в демократическом обществе».

Курран процитировал ноябрьские комментарии члена Кнессета от «Ликуда» Шломо Кархи, который с тех пор стал министром связи, призывающего к прекращению общественного вещания в Израиле как вызывающие особую озабоченность.

«Независимые новости и информация являются неотъемлемым компонентом государственных медиа-организаций и вносят ключевой вклад в плюрализм СМИ в хорошо функционирующих демократиях», — написал Карран в письме Нетаниягу.

«Обязанность EBU состоит в том, чтобы обеспечить поддержку всех наших членов в их миссии по максимально возможному служению интересам широкой общественности. Эти события могут подорвать способность Kan выполнять свои обязательства в качестве члена нашего международного альянса общественных медиа-организаций», — добавил он.

В ответ новый министр Кархи выступил с заявлением, отвергающим любые попытки вмешательства EBU в этот вопрос.

«Насколько я помню, мы провозгласили нашу независимость как еврейское и демократическое государство около 75 лет назад», — сказал Кархи и добавил, что израильские избиратели выбрали «правое правительство» и что он «обязан израильской общественности, а не какой-либо другой организации».

Кархи добавил, что он будет искать «решение, которое уравновесит культурное самовыражение Израиля в мире с конкуренцией и разнообразием СМИ, которые мы хотим привнести на рынок СМИ».

Чтобы стать полноправным членом EBU, что необходимо для участия в Евровидении, страны должны управлять общественным вещателем, который транслирует как новости, так и другие типы программ.

Общественная вещательная компания Kan впервые вышла в эфир в 2017 году после долгой законодательной борьбы за закрытие и замену бывшей израильской общественной вещательной компании Israel Broadcasting Authority. Правые политики во главе с Нетаниягу уже давно порицают израильский общественный вещатель за его якобы левый уклон и сетуют на неспособность контролировать содержание финансируемого государством канала.

Израиль принимал Евровидение в 2019 году в Тель-Авиве после того, как Нетта Барзилай выиграла конкурс 2018 года в Лиссабоне. Поп-звезда Ноа Кирел должна представлять Израиль на предстоящем в этом году конкурсе в Ливерпуле (Великобритания).

Ранее Курсор писал, что организаторы Евровидения изменили систему голосования за победителя. Европейский языковой союз объявил об изменениях с 2023 года в системе голосования на конкурсе Евровидение, который в 2023 году пройдет в Ливерпуле. Новый формат определения победителя шоу приняла Референтная группа конкурса.