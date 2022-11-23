Организаторы Евровидения изменили систему голосования за победителя

Имена финалистов в двух полуфиналах определят исключительно по итогам голосования зрителей.

Европейский языковой союз объявил об изменениях с 2023 года в системе голосования на конкурсе Евровидение, который в 2023 году пройдет в Ливерпуле. Новый формат определения победителя шоу приняла Референтная группа конкурса.

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.

Так, имена финалистов в двух полуфиналах определят исключительно по итогам голосования зрителей. Ранее, с 2009 по 2022 год, участник попадал в гранд-финал путем суммирования баллов жюри и телезрителей.

В финале шоу лидер определится голосованием профессионального жюри и зрителей (50%+50% голосов).

Также впервые в истории Евровидения зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать за своего фаворита через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.

После суммирования их голоса будут превращены в баллы, которые будут иметь одинаковый вес для одной страны-участницы как в полуфинале, так и в гранд-финале. Зрители в странах-участницах конкурса по-прежнему смогут голосовать с помощью СМС – по телефону или через программу Eurovision song Contst.

Как сообщал Курсор, Евровидение-2023 примет английский Ливерпуль, объявили 7 октября организаторы музыкального конкурса.

Это объявление увенчало необычный процесс отбора, в котором Украина, получившая право на проведение Евровидения-2023 после победы весной этого года, была исключена организаторами Евровидения, заявившими, что раздираемая войной страна не сможет обеспечить необходимую безопасность и принять конкурс.

Также Курсор информировал о том, что поп-звезда Ноа Кирел выбрана представителем Израиля на конкурсе песен Евровидение в 2023 году.

В отличие от предыдущих лет, когда представитель выбирался с помощью конкурса вокалистов на телевидении, Кирель выбрана экспертной комиссией.