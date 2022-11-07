Ортодоксальные еврее активно голосуют на промежуточных выборах в США

По словам наблюдателей, в этом году наблюдается небывалая активность среди еврейских избирателей из ортодоксальных общин. В частности, в Нью-Йорке в районах, где проживают ортодоксальные евреи, с самого утра фиксируются очереди к избирательным участкам.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Ранее там же писали о том, что действующий президент США Джо Байден вынужден был позвонить Сквирскому ребе, чтобы заручиться его поддержкой для кандидатов-демократов, которые теряют позиции в Нью-Йорке из-за волны антисемитизма и отношения к еврейским общинам либерального крыла партии.

Кроме этого, действующая губернатор Кэти Хокул провела встречу с Сатмарским ребе, чтобы заручиться поддержкой в борьбе против представителя Республиканской партии Ли Зельдина. Зельдин популярен среди еврейских общин, но не всех.

Сообщается, что часть сатмарских хасидов и сквирские хасиды поддерживают демократов.

Эксперты отмечают, что после выборов станет ясно, повлияла ли как-то небывалая явка ортодоксальных евреев на итоги голосования в США в рамках города Нью-Йорк.

Ранее Курсор писал, что Байден и Трамп готовы снова баллотироваться в президенты США. 45-й и 46-й президенты США, Дональд Трамп и Джо Байден, рассказали, что намерены баллотироваться в президенты в 2024 году.

Наша редакция писала, что Байден назвал главный приоритет в своей политике.