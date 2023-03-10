Зеленский впервые отреагировал на новый резонанс вокруг взрывов Северных потоков

Владимир Зеленский сказал на сегодняшнем брифинге в Киеве, что Украина никак не связана со взрывами на «Северном потоке». «Такие сообщения в СМИ играют на руку россии* и, похоже, замедляют доставку помощи Украине», — сказал он, имея в виду недавнюю публикацию газеты «The New York Times».

Зеленский заявил, что определенные независимые СМИ совершают очень опасные шаги, публикуя такую информацию, потому что это играет только на руку россии или других бизнес-групп, заинтересованных в том, чтобы против россии не были введены мощные санкции.

Кроме того, глава государства напомнил, что есть третьи страны, которые позволяют рф обойти санкции, хотя с другой стороны они также оказывают определенную помощь Украине и заявляют о поддержке украинского суверенитета. Такие страны делают обходы санкций, зарабатывая десятки миллиардов долларов. Это касается многих стран, даже тех, которые входят в ЕС или являются членами НАТО.

Напомним, что 7 марта 2023 года газета «The New York Times» сообщила, ссылаясь на официальных лиц в США, что новые разведданные свидетельствуют о том, что взрывы на газопроводе «Северный поток» совершила «проукраинская группа», но не найдено никаких доказательств причастности правительства Украины к операции.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.