Оскароносный режиссер Алекс Гибни снимет документальный фильм об Илоне Маске

Как сообщает The Guardian, оскароносный режиссер Алекс Гибни работает над документальным фильмом о миллиардере Илоне Маске.

«Я работал над этим фильмом время от времени и очень взволнован. Я в восторге от той необычной группы, которая работает со мной. Вперед!» — цитирует издание режиссера.

Кинолента описана как «строгий портрет» генерального директора Tesla, Twitter и SpaceX, которая «возьмет на себя задачу изучить» Маска и его глобальное влияние.

Согласно Hollywood Reporter, документальный фильм под названием «Маск» описывается как «окончательное и беспристрастное исследование» второго самого богатого человека в мире. Jigsaw Productions под руководством мистера Гибни продюсирует фильм вместе с Closer Media, Anonymous Content и Double Agent.

Это будет не первый документальный фильм о миллиардере. Он был героем документального фильма 2018 года «Илон Маск: Железный человек из реальной жизни», а также программы BBC 2022 года под названием «Шоу Илона Маска». Он также появился в документальном фильме Netflix «Возвращение в космос» о космической компании SpaceX и фильме «Доверяешь ли ты этому компьютеру» об искусственном интеллекте.

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