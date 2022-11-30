Основатель Alibaba регулярно посещает Израиль — отчет

Основателя Alibaba Джек Ма редко видели с тех пор, как он критиковал правительство Китая.

Джек Ма последние шесть месяцев живет в Токио и совершает регулярные поездки в Соединенные Штаты и Израиль.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на людей, непосредственно осведомленных о его местонахождении.

Один из самых богатых бизнесменов Китая, Джек Ма, редко появлялся на публике с тех пор, как два года назад он критиковал китайские регулятор и банки после подавления его бизнеса. В 2021 году китайское правительство оштрафовало Alibaba на 2,8 млрд долларов за предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства, а IPO Ant, еще одной компании, принадлежащей Ма, было отменено.

The Financial Times не сообщила никаких подробностей о «регулярных поездках Ма в Израиль», хотя он несколько раз открыто посещал страну, прежде чем поссорился с правительством Китая.

В апреле 2018 года он совершил свою первую поездку в Израиль, чтобы получить почетную степень Тель-Авивского университета. В октябре 2018 года он заявил израильско-китайскому объединенному комитету по инновационному сотрудничеству в Центре мира и инноваций Переса в Тель-Авиве, что в Израиле инновации повсюду и так же естественна, как вода.

В июне текущего года Alibaba закрыла свой центр разработки в Израиле, уволив 60 сотрудников.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Сунак заявил, что «золотая эра» в отношениях с Китаем закончилась. Сунак считает, что нужно выработать новый подход в отношениях с китайским правительством.

Курсор сообщал, что Шольц выступил с жестким заявлением к Китаю.