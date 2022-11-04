Шольц выступил с жестким заявлением к Китаю

Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом Си Цзиньпином призвал Пекин использовать свое влияние на россию, чтобы остановить широкомасштабную войну в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине призвал повлиять на россию* для того, чтобы завершить войну в Украине.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Шольц назвал Китай «великой страной», которая несет ответственность за мир во всем мире, добавив, что Пекин и Берлин согласились, что российская риторика о ядерном оружии неприемлема.

«Я сказал президенту Си Цзиньпину, что для Китая важно использовать свое влияние на россию… Мы согласились, что угрозы ядерными ударами безответственны и опасны. Рф должна немедленно прекратить атаки, от которых ежедневно страдает гражданское население, и вывести свои войска из Украины”, – заявил канцлер Германии.

Шольц отметил, что встреча в Пекине состоялась во время «большой напряженности», когда военный конфликт привел к появлению миллионов переселенцев и перевернул мировые продовольственные и энергетические рынки.

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнул, что российское широкомасштабное вторжение рф в Украину создает много проблем для миропорядка, основанного на правилах.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает Германию и ЕС в продвижении мирных переговоров и создании эффективной системы европейской безопасности.

Как сообщал Курсор, Шольц выступает за реформирование и расширение Евросоюза.

Также Курсор информировал о том, что Китай с начала войны в Украине почти удвоил покупку энергоресурсов у россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!