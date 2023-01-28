Брюс Уиллис переписал завещание из-за болезни

Совсем недавно поклонники со всего мира были шокированы тем, что у легендарного «Крепкого орешка» было обнаружен опасное заболевание.

Актер болеет афазией — это локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи (в отличие от алалии) с нарушением восприятия речи при сохранении слуха. Из-за недуга, актер был вынужден окончить профессиональную деятельность.

Друзья актера на условиях анонимности рассказывают, что Уиллис лишился возможности распознавать чужую речь и часто сам не может произносить слова. В то же время, семья актера находится всегда рядом и поддерживают главу семейства, обеспечивая ему максимально комфортные условия.

Подробнее об этом информирует gsminfo.com.ua.

Брюс Уиллис является легендой своего времени. На его счету большое количество достаточно успешных кинокартин, которые спустя годы пользуются огромным успехом у зрителя. Собственно потому, у актера внушительные накопления, которыми он очень мудро распорядился. Актер заработал за свою карьеру 250 млн. долларов. Также у звезды есть несколько роскошных объектов недвижимости.

Наследников в Брюса Уиллиса тоже внушительное количество: три дочери от первого брака с Деми Мур и две дочери от брака с фотомоделью Эммой Хемминг. Согласно обновленному завещанию знаменитого актера, старшим дочерям Брюс завещал по 1 млн долларов. Большая часть состояния перейдет в наследство жене, с которой он проживает сейчас и маленьким дочерям: десятилетний Мейбл и восьмилетний Эвелин.

Ранее «Курсор» информировал, что дочь Брюса Уиллиса показала новые фотографии с болеющим отцом. Визуально актер выглядит очень бодрым и жизнерадостным, и вовсе не отвечает своего физиологическому возрасту.

Напомним, что страдающий серьезной болезнью Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику. Актера засняли на улицах Лос-Анджелеса.

Стоит отметить, что СМИ информировали, что состояние голливудского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Инсайдеры утверждают, что актер практически лишился речи и не может сформулировать свою точку зрения.