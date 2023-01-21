Остановите тирана: Зеленский обратился к участникам международной конференции в Берлине

По словам президента Украины, «право на еду – так же, как и право на чистую питьевую воду, – должно быть фундаментальным правом каждого человека».

Голод должен навсегда остаться в истории, которая прошла и не может вернуться, и это должно быть глобальной целью.

С таким месседжем обратился Владимир Зеленский к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине.

«Право на еду – так же, как и право на чистую питьевую воду, – должно быть фундаментальным правом каждого человека. На всех континентах. И любой, кто пытается лишить людей еды или питьевой воды, является врагом не только для тех, кого он обрекает на голод или жажду, но и врагом для человечества. Таких врагов мы должны побеждать вместе», — сказал глава Украинского государства.

По словам Зеленского, Украина всегда была и всегда будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия.

«Даже подвергшись террористической агрессии со стороны россии*, мы продолжаем экспортировать продовольствие в страны во всем мире. Несмотря на то, что россия и заблокировала наши порты на Черном море, мы нашли дипломатический способ возобновить экспорт. И я благодарю господина Генерального секретаря ООН Гутерриша и Президента Турции Эрдогана за своевременное и эффективное посредничество, результатом которого стала Черноморская зерновая инициатива», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Курсор, благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба генсека ООН.

Отмечается, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но из-за войны, которую на ее территории развязала российская федерация*, порты были заблокированы и мировое сообщество было обеспокоено, так как остановка экспорта могла вызвать голод в бедных странах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление поставок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

Курсор писал ранее, что российская федерация уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.