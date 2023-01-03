«Отец говорил неправду»: принц Гарри заявил, что королевская семья не стремится примириться с ним

«Я бы хотел вернуть своего отца и своего брата», — заявил принц Гарри, но он считает, что они не готовы к примирению.

Перед выходом своей книги «Запасной» принц Гарри заявил, что члены его семьи «не проявили абсолютно никакой готовности к примирению».

Об этом сообщают BBC.

Принц заявил: «Я бы хотел вернуть своего отца и своего брата».

Эти слова принц Гарри озвучил во время интервью за несколько дней до публикации автобиографии. В ней, как ожидается, будут приведены подробности разногласий с его старшим братом принцем Уильямом, выход запланирован на 10 января.

Также принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом: «Мой брат кричал, а отец говорил неправду». Гарри утверждает, что его предали. Пока не совсем понятно, что именно имел в виду принц Гарри.

Букингемский дворец отказался от комментариев.

«Во время разных брифингов было подброшено много историй против меня и моей жены», — утверждает принц.

«Девиз семьи «Никогда не жалуйся и ничего не объясняй», но это всего лишь девиз, — сказал принц Гарри. — Они будут беседовать с корреспондентами, буквально с ложечки скармливать ему информацию, тот напишет историю, а в конце скажет, что обратился в Букингемский дворец за комментариями. Но вся история — это и есть комментарий Букингемского дворца».

На протяжении последних шести лет нам говорят: «Мы не можем опубликовать заявление, чтобы вас защитить», но это делается для других членов семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством».

Ранее Курсор писал, что король Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца.