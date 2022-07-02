Откусила руку и ногу: на египетском курорте на женщину напала акула

В Египте во время купания в Красном море на туристку из Австрии напала акула и откусила ей конечности. В результате инцидента женщина скончалась.

В пятницу, 1 июля, на популярном курорте в Египте произошел жуткий инцидент. В Красном море на туристку напала акула, откусив женщине конечности. От полученных травм она скончалась на берегу.

Об этом сообщает арабское издание Alarabiya.

Выяснилось, что женщина прилетела на отдых в Хургаду из Австрии. Недалеко от пирса на нее напала акула и откусила ей руку и ногу. В сети появилось жуткое видео инцидента, длительностью в 1 минуту и 17 секунд и за это время никто из спасателей не поспешил на помощь женщине, хотя очевидцы пытались помочь туристке.

Кто-то из отдыхающих бросил ей в воду веревку, но женщина была далеко и не смогла ею воспользоваться.

Впоследствии, жительницу Австрии вытащили из воды уже без конечностей и от полученных травм она скончалась на берегу.

После случившейся трагедии власти Египта запретили на три дня в районе Сахль Хашиш, где произошел инцидент, туристам и жителям купаться, заниматься дайвингом и рыбачить.

«Курсор» писал ранее, что в феврале 2022 года в Сиднее большая белая акула убила мужчину. Это был первый инцидент, связанный с этим водным хищником почти за 60 лет.

Еще мы писали, что в Калифорнии (США) в районе пляжа портового города Морро-Бэй акула напала на серфингиста.