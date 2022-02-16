Большая белая акула убила мужчину на пляже в Сиднее впервые за 60 лет

Около 16:35 на пляж Литтл-Бэй на востоке Сиднея позвонили в службы экстренной помощи, где полиция, парамедики и спасатели обнаружили в воде человеческие останки.

Пловец был убит на пляже в Сиднее , что стало первой смертью , связанной с акулами , почти за 60 лет.

Испуганные свидетели сказали, что большая белая акула была примерно 15 футов в длину и «растерзала» неопознанную жертву, окрасив окружающую воду в красный цвет.

Представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса сказал: «К сожалению, этот человек получил смертельные травмы, и парамедики ничего не могли сделать».

Свидетель заявил, что нападение длилось несколько секунд и акула утащила пловца под воду.

Последнее нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее произошло в 1963 году, согласно Базе данных по инцидентам с акулами в Австралии , в которой погибла 32-летняя актриса Марсия Хэтэуэй .

Департамент первичной промышленности Нового Южного Уэльса будет работать с полицией для расследования обстоятельств смерти, и будет подготовлен отчет.

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