Большая белая акула убила мужчину на пляже в Сиднее впервые за 60 лет

Пловец был убит на пляже в Сиднее , что стало первой смертью , связанной с акулами , почти за 60 лет.
Испуганные свидетели сказали, что большая белая акула была примерно 15 футов в длину и «растерзала» неопознанную жертву, окрасив окружающую воду в красный цвет.
Представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса сказал: «К сожалению, этот человек получил смертельные травмы, и парамедики ничего не могли сделать».
Свидетель заявил, что нападение длилось несколько секунд и акула утащила пловца под воду.
Последнее нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее произошло в 1963 году, согласно Базе данных по инцидентам с акулами в Австралии , в которой погибла 32-летняя актриса Марсия Хэтэуэй .
Департамент первичной промышленности Нового Южного Уэльса будет работать с полицией для расследования обстоятельств смерти, и будет подготовлен отчет.
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