Отправка ЗРК Patriot в Украину: СМИ выяснили важные детали

Администрация Байдена готовит план по отправке системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в Украину.

По слухам, правительство Соединенных Штатов объявит о поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в конце этой недели.

Согласно отчету, опубликованному CNN во вторник, неназванные официальные лица из администрации Байдена заявили, что план министерства обороны, как ожидается, будет одобрен вскоре после того, как он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Если Байден даст добро, системы Patriot будут доставлены в Украину через Германию, где украинских солдат обучат их использованию.

По словам цитируемых официальных лиц, эти зенитные системы значительно повысят обороноспособность Украины от ракетных атак рф, а также обеспечат безопасность воздушного пространства НАТО в Восточной Европе.

Пока неизвестно количество ракетных установок, которые планируют передать Украине, но типичная батарея ЗРК Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, мобильный генератор, командный пункт и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к стрельбе ракеты.

В отличие от меньших систем противовоздушной обороны ракетные батареи Patriot требуют значительно больших экипажей: для надлежащей эксплуатации этого вооружения нужны десятки людей. Подготовка ракетных батарей Patriot обычно занимает несколько месяцев.

Система считается одной из самых эффективных систем ПВО/ПРО большой дальности для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также боевой авиации. Благодаря своей дальности и высоте поражения целей Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты вдали от их целей в Украине.

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