Атака дронов-камикадзе на Киев: известно о первых взрывах

Утром в среду, 14 декабря, россия* атаковала столицу Украины.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее — впоследствии», — написал в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко. Позже он сообщил, что в Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности десять иранских дронов.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, было слышно несколько взрывов, первый в 06:26.

Кроме того, утром воздушную тревогу объявляли в Луганской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и Киеве, а также в Никопольском районе Днепропетровщины. Пока угроза сохраняется в центре на юге и востоке Украины.

На момент публикации этой новости в Киеве все еще продолжается воздушная тревога.

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Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

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