Ответка за истребители: в россии пригрозили Британии за помощь Украине

Британия — одна из немногих стран мира, кто еще до полномасштабного вторжения россии поставлял Украине военную помощь, ожидая предательства со стороны россиян.

И весь прошлый год Великобритания была одной из передовых стран в области обеспечения Украины вооружением и техникой, а также в сфере обучения украинских военных. А бывший премьер-министр Борис Джонсон был первым европейским политиком, кто не испугался войны и прибыл в Киев в самый горячий период противостояния с российским агрессором.

Потому вполне очевидно, что Британия одобрила поставки истребителей в Украину в рамках военной помощи. В ответ на это посольство россии* в Великобритании предостерегло Лондон от отправки истребителей в Украину и пригрозило ответом.

Подробней об этом информирует «Европейская правда».

Посольство выступило с угрозами после того, как стало известно, что глава британского правительства Риши Сунак обратился к своему министру обороны с просьбой проверить, какие самолеты можно предоставить Украине. В дипведомстве заявили, что поставка боевых самолетов будет иметь «военные и политические последствия для европейского континента и всего мира». Помимо этого, российские дипломаты высмеяли выступление украинского президента Владимира Зеленского, назвав «театрализованным представлением».

Ранее «Курсор» информировал, что Владимир Зеленский убедил Европу о необходимости предоставления более мощного вооружения Украине. Владимир Зеленский не оставляет надежды уговорить европейских лидеров максимально усилить военные поставки в Украину.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к Европарламенту. В своей речи Зеленский похвалил европейские стандарты жизни, верховенство закона, открытое общество и ценности европейского народа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!