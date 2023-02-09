С трудом сдержал слезы: Зеленский в Брюсселе обратился к Европарламенту

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Брюссель и обратился к Европарламенту.
Украинский президент, как пишет The Guardian, похоже, с трудом сдержал слезы, когда его представила президент Европарламента. В то время, как евродепутаты аплодировали ему, Зеленский сказал: «Слава Україні!».
В своей речи Зеленский похвалил европейские стандарты жизни, верховенство закона, открытое общество и ценности европейского народа. «Это наша Европа, это наши правила, это наш образ жизни. А для Украины это дорога домой», — сказал он.
Ценность жизней в россии* уничтожена, ценность имеют только те, что в кремле, сказал он. По его словам, россия рассматривает своих людей как сосуды для перевозки оружия.
Российский режим ненавидит любую социальную справедливость и разнообразие, инвестирует в ксенофобию, сегодня пытается воплотить в жизнь бесчеловечные реалии 1930-х и 1940-х годов, добавил Зеленский.
«Только наша победа станет гарантией наших европейских ценностей», — сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что перспектива вступления Украины в ЕС мотивирует его народ оставаться сильными и не сходить с курса. Украина станет членом победившего Европейского Союза, сказал он.
«Европа всегда будет Европой, пока мы вместе и заботимся о европейском образе жизни», — сказал он.
«Я приглашаю всех вас в Украину, и слава Украине», — сказал он, завершив свою речь.
Зеленскому вручили флаг Евросоюза после того, как он завершил свое выступление.
Аудитория депутатов Европарламента аплодировала, когда он держал флаг вместе с президентом Европарламента Метсолой.
Украина подала заявку на членство в блоке вскоре после вторжения россии и в июне официально получила статус кандидата.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.