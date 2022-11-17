Падение ракеты в Польше: Варшава опубликовала первые подробности расследования

На месте происшествия работает польско-американская следственная группа, Украина также обратились с просьбой предоставить доступ к расследованию.

На месте падения ракеты в Польше уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, сообщает Европейская правда.

«Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии», — отметил Кумох.

По его словам, на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

«Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе», — сказал он.

Кумох подчеркнул, что «никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию».

«Россия бомбила Украину в тот день и россия* несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и спровоцировал аварию», — добавил чиновник.

Как сообщал Курсор, во вторник, 15 ноября, в течение нескольких часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее инфраструктуры со стороны россии. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!