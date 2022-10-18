Падение самолета на жилой дом в рф: новые подробности и фото

Российский истребитель врезался в квартиры в городе недалеко от Украины, погибли 13 человек.

Российский истребитель врезался в жилой дом в южном городе Ейске вскоре после взлета в понедельник, убив по меньшей мере 13 человек, сообщило информационное агентство Интерфакс.

По данным местных властей, еще 19 человек получили ранения. Ейск отделен от Украины узким участком Азовского моря.

Российский канал пропагандистских военных новостей «Звезда» опубликовал видео, на котором видны взрывы на борту сверхзвукового истребителя-бомбардировщика средней дальности Су-34, когда он приближался к жилым домам. Российские агентства заявили, что пилоты катапультировались.

На кадрах с места видно, что после крушения загорелись большие части девятиэтажного дома. Позже местные власти заявили, что пламя потушили.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения местных жителей о том, что самолет был загружен боеприпасами.

«Если бы это было так, то здесь была бы только половина здания», — цитирует его журналистам РИА.

По данным властей, эвакуировано около 250 человек, в том числе 40 детей.

По данным РИА, авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета с военного аэродрома. СМИ цитируют министерство обороны, которое сообщило, что пилоты сказали, что двигатель загорелся при взлете, а топливо самолета воспламенилось, когда он ударился о здание.

Ранее Курсор писал о том, что на Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.

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