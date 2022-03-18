Палата представителей США проголосовала за приостановку торговых отношений с россией

Палата представителей проголосовала 424 против 8 после того, как президент Украины Владимир Зеленский в среду обратился к Конгрессу, призвав его принять более жесткие меры против президента россии владимира путина за вторжение россии в Украину.

В четверг Палата представителей почти единогласно проголосовала за приостановку нормальных торговых отношений с россией* и Беларусью.

Затем Сенат рассмотрит меру, которая, если она будет принята и подписана президентом США Джо Байденом, позволит значительно повысить тарифы на российскую продукцию, такую ​​как алюминий, сталь и фанера.

США уже прекратили около 60 процентов российского импорта своими запретами на российскую нефть и газ, а также алкоголь, алмазы и морепродукты.

В своем обращении к Конгрессу Зеленский сказал: «Я прошу сделать так, чтобы русские не получили ни копейки, которую они используют для уничтожения людей в Украине».

Меру Палаты представителей спонсировали представители Ричард Нил (D-MA) и Кевин Брэди (R-TX), которые выступили с совместным заявлением о том, что замечания Зеленского «только укрепили нашу решимость еще больше изолировать и ослабить» россию.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь путина к ответственности за бессмысленные нападения на украинский народ и подрыв глобальной стабильности», — говорится в их заявлении. «Приостановка нормальных торговых отношений является неотъемлемой частью наших усилий по восстановлению мира, спасению жизней и защите демократии».

«Курсор» писал ранее, что в россии продолжают угрожать НАТО. Так, глава МИДа рф сергей лавров заявил, что все грузы, которые страны НАТО отправляют в Украину, кремль будет считать законными для себя целями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!