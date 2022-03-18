В россии продолжают угрожать НАТО

Украина не раз обращалась к НАТО, Европе и США с просьбой создать над ней бесполетную зону, чтобы предотвратить варварские бомбардировки городов.

Власти рф* продолжают угрожать странам НАТО за то, что они помогают Украине. Так, глава МИДа рф сергей лавров заявил, что все грузы, которые страны НАТО отправляют в Украину, кремль будет считать законными для себя целями.

Об этом он рассказал в комментариях российским пропагандистским СМИ.

Также лавров сказал, что москва якобы не допустит того, чтобы Украине поставили зенитно-ракетные комплексы С-300.

Стоит отметить, что Украина не раз обращалась к странам НАТО, чтобы они поставили ей оружие, чтобы закрыть небо. Так, российские войска продолжают обстреливать украинские города, убивая не только военных, но и мирных жителей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что мэр украинского Днепра обвинил правительство Израиля в трусости.

Также наш сайт писал, что Горовиц назвал решение отказывать украинским беженцам в медицинской страховке «позором».

Еще напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Львову, а в Харькове уже 17 часов тушат пожар.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!