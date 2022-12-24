Палата представителей утвердила бюджет США-2023: сколько достанется Израилю

Палата представителей США следом за Сенатом утвердила бюджет страны на 2023 год на уровне 1,7 трлн долларов.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что в следующем году США выделят Израилю 3,3 миллиарда долларов на помощь в обеспечении безопасности. Кроме того, как и в уходящем году, 500 миллионов долларов будет выделено на защиту от ракет, в том числе для «Железного купола», и 72,5 миллиона долларов на защиту от беспилотников.

Также обещано новое дополнительное финансирование в размере 6 миллионов долларов в пользу создания грантовой программы по кибербезопасности.

Кроме того, США инвестируют 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь и экономическое развитие Иудеи и Самарии. Это на 6 миллионов долларов больше, чем в этом году, и на 40 миллионов долларов больше, чем первоначальный бюджетный запрос президента Байдена.

Уже третий год на продвижение израильско-палестинского мирного соглашения через фонд имени бывшего члена Конгресса Ниты Лави выделяется 50 миллионов долларов. Также США продолжат официальную политику осуждения выплат, которые Палестинская автономия перечисляет семьям террористов.

Как сообщал Курсор, конгрессмен США назвал отрицателей Холокоста «отбросами мира». По словам Ричи Торреса, Холокост является одним из величайших злодеяний, когда-либо совершенных человечеством.

«Он оставил глубокие шрамы не только в еврейской общине, но и во всем человечестве. Всякий, кто отрицает это, вовлечен в глубокое зло. У меня нет терпимости к отрицанию Холокоста — это худшая форма теории заговора», — сказал Торрес.

Также Курсор писал о том, что Минобороны Израиля и США укрепляют отношения.