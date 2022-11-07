Палестина требует от МУС признать «израильскую оккупацию» аннексией — СМИ

Комитет ООН должен провести на этой неделе голосование В МУС по вопросу о законности «оккупации» Израилем земель за границами, существовавшими до 1967 года.

Палестинские представители в ООН протолкнули резолюцию, официально предложенную Никарагуа, поскольку палестинцы являются наблюдателями, а не государством-членом, которое просит МУС вынести решение о том, что продолжающаяся «израильская оккупация» — это де-факто аннексия.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Комитет ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, известный как Третий комитет, должен начать обсуждение этого вопроса в среду, 9 ноября, и проголосовать в пятницу, 11 ноября. Если комитет одобрит предложенную резолюцию, что он, скорее всего, сделает, то Генассамблея ООН проголосует за нее в следующем месяце, и если это будет одобрено — тоже вероятно — вопрос будет поставлен перед МУС.

«Решение МУС о том, что Израиль «незаконно аннексировал Иудею и Самарию, и Восточный Иерусалим», не будет юридически обязывающим для Израиля, но Иерусалим будет рассматривать такое решение как серьезный удар, который даст движению возможность делегитимизировать Израиль и оказать давление на международные корпорации, чтобы они бойкотировали еврейское государство», — заявил дипломатический источник.

По словам дипломатического источника, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе телефонного разговора в пятницу.

Тем временем посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступал и встречался с представителями демократических стран, чтобы побудить их проголосовать против резолюции.

«Предложение палестинцев является частью антиизраильской кампании, зараженной антисемитизмом, которая призвана нанести ущерб законности Израиля и его праву на самооборону. Аббас, снова действует деструктивно, что только навредит самим палестинцам. Мы дадим понять каждой стране, что поддержка этой инициативы является наградой для террористических организаций и только увековечит конфликт», — сказал Эрдан.

Махмуд Аббас давно угрожал сделать этот шаг. В своем выступлении перед ГА ООН в 2021 году он призвал ООН «предпринять необходимые шаги для разработки международного механизма защиты… на границах оккупированного Государства Палестина в 1967 году, включая Восточный Иерусалим».

«Чтобы наша инициатива не была бессрочной, мы должны заявить, что у Израиля, оккупирующей державы, есть один год, чтобы уйти с палестинской территории, которую он оккупировал в 1967 году», — сказал Аббас.

МУС, который находится в Гааге, до сих пор вынес только одно консультативное заключение по Израилю. В 2004 году он заявил, что участки израильского барьера безопасности, построенные над линиями до 1967 года, являются незаконными.

Ранее Курсор писал, что официальные лица ПА призывают МУС ускорить расследование израильских «нарушений». Палестинцы продвигают расследование о предполагаемых «военных преступлениях» Израиля.