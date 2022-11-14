Палестинское WikiLeaks: Новые утечки в расследовании обстоятельств гибели Ясира Арафата

За последнюю неделю в социальные сети и палестинские СМИ просочились сотни свидетельских показаний и документов расследования обстоятельств гибели Ясира Арафата, которое возглавлял Тирави. Палестинцы окрестили это дело «палестинским WikiLeaks». Информация о расследовании более десяти лет назад продолжает просачиваться, и каждый день появляются новые показания лиц, представших перед следственным комитетом.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Высокопоставленные официальные лица ПА свидетельствовали, что Арафат видел в Махмуде Аббасе — нынешнем главе Палестинской администрации — коллаборациониста с Израилем и США, и опасался, что против него плетется заговор во время осады президентской резиденции во время Второй интифады, прежде чем он умер при загадочных обстоятельствах во французской больнице в ноябре 2004 года.

Утечки и досье Арафата, которое так и не было закрыто, — это лишь часть истории. Другой элемент касается распрей внутри руководства ПА и борьбы за наследство президента Махмуда Аббаса.

Неясно, кто несет ответственность за утечку. В то время как лагерь Аббаса обвиняет Тирави, другие члены ООП утверждают, что заинтересованные стороны из лагеря Аббаса или даже элементы, связанные с третьей стороной, могут пытаться вызвать раскол между президентом ПА и Тирави. Отношения между двумя мужчинами были натянуты еще до утечки информации.

Тирави отвергает эти обвинения и умоляет палестинские службы безопасности расследовать, как произошел взлом и как были украдены документы: «У них есть возможность добраться до того, кто это сделал. Прежде всего, кто это слил, а затем расследовать, кто это опубликовал. Как это возможно, что что-то настолько важное и конфиденциальное было взломано? Ответственность за выяснение правды лежит на спецслужбах».

В интервью Israel Hayom Тирави заявил, что цель утечки — навредить его доброму имени и помешать работе расследования смерти Арафата.

«13 лет я занимался расследованием дела о смерти Арафата. Внезапно все восстают против меня. До сих пор мы не слышали ни слова, а теперь полноценная атака. Это началось в 2016 году, когда меня спросили в интервью, кто заменит Махмуда Аббаса, и я сказал, что это будет либо командующий революцией, либо кто-то из Деревенской лиги», — говорит он.

Источники, близкие к Аббасу, истолковали эти комментарии как обвинение в сотрудничестве с Израилем. С тех пор отношения между Аббасом и Тирави были нестабильными, и были предприняты попытки отстранить генерала от любой влиятельной позиции. Несколько месяцев назад его сменили на посту председателя Университета Аль-Истикляль в Иерихоне, который обучает сотрудников палестинских органов безопасности, и Тирави занимал эту должность в течение многих лет.

Тирави сообщил, что в последнее время стал объектом угроз со стороны различных палестинских элементов, сделанных, по его словам, «из-под стола»: «Я получал различные сообщения, такие как «Езжайте за границу, иначе вас отдадут под суд и посадят в тюрьму, и мы будем действовать против вас всеми возможными способами». Кто-то хочет заставить меня замолчать».

Тирави воздерживается от озвучивания каких-либо имен или указания конкретных элементов, ответственных за нападения на него. Среди определенных кругов в ПА есть опасения, что Тирави владеет конфиденциальной информацией и секретами о высокопоставленных лицах ООП, полученными, когда он возглавлял разведку.

Ранее Курсор писал, что племянник Ясира Арафата возглавил восстание против Аббаса. Свергнутый представитель ФАТХ Насер аль-Кудва выдвигает новую инициативу, направленную на изменение палестинской политической системы.