Племянник Ясира Арафата возглавил восстание против Аббаса

Свергнутый представитель ФАТХ Насер аль-Кудва выступил с политической инициативой, направленной на изменение палестинской системы и реорганизацию институтов Организации освобождения Палестины.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Документ с подробным описанием плана был представлен на пресс-конференции в Zoom, на которой присутствовал ряд политических и общественных лидеров во главе с аль-Кудва, племянником Ясира Арафата, бывшего председателя ООП.

Кудва ранее был министром и посланником Палестины в ООН, но был уволен из ФАТХ Аббасом за создание независимого избирательного списка для парламентских выборов в ПА, которые были запланированы на прошлый год, но с тех пор были отменены. Аббас расценил этот шаг как попытку расколоть ФАТХ и обвинил аль-Кудва в том, что он «идет против национального консенсуса».

«В настоящее время мы находимся в мировой ситуации после соглашений Осло. Цель инициативы состоит в том, чтобы перейти к широкому и глубокому изменению политической системы и перестроить ее институты, чтобы предотвратить крах. Следует признать, что арена изменилась и что есть новые игроки и движения, которые имеют право на быть частью политической системы», — сказал племянник Арафата.

В документе, представленном на встрече в Zoom, говорится: «Необходимо создать временное учреждение для решения проблем, которые стоят перед нами, и работать над тем, чтобы стремиться к национальному исцелению».

Его поддержали 65 палестинских лидеров, в основном те, кто выступает против Аббаса и требует более широкого политического представительства общества.

Ранее Курсор писал, что в Палестинской Автономии вновь решили угрожать Израилю. Советник председателя Палестинской Автономии Махмуд аль-Баш заявил, что палестинцы пойдут на односторонние шаги, и утверждает: Стена Плача принадлежит исламу.

Курсор сообщал, что ПА добивается полноправного членства в ООН. Рияд Мансур, постоянный представитель «Палестины» при ООН, заявил в четверг, что руководство Палестинской автономии ведет переговоры на высшем уровне во главе с председателем ПА Махмудом Аббасом с целью потребовать полноправного членства «Государства Палестина» в ООН, чтобы сохранить решение о двух государствах.