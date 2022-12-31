95-летний Папа Римский Бенедикт XVI скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.
«С грустью сообщаем, что Папа- Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно быстрее», – сказано в сообщении.
Понтифик занимал апостольский престол с 2005 по 2013, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. Последние годы он прожил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.
«Курсор» сообщал, что умерла известная телеведущая.
Помимо этого Папа Римский не выдержал и заплакал на публике.