Папа Римский Бенедикт XVI скончался

Последние годы он прожил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

95-летний Папа Римский Бенедикт XVI скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

«С грустью сообщаем, что Папа- Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно быстрее», – сказано в сообщении.

Понтифик занимал апостольский престол с 2005 по 2013, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. Последние годы он прожил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

«Курсор» сообщал, что умерла известная телеведущая.

Помимо этого Папа Римский не выдержал и заплакал на публике.